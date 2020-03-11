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عاشور: اتفاق مع رئيس البرلمان على عقد جلسات استماع لمحامي الإدارات القانونية (صور)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:47 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
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شدد سامح عاشور نقيب المحامين، على أن تعديلات قانون محامي الادارات القانونية المقدمة إلى مجلس النواب تؤكد على ممارسة الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية في استقلال تام وفقا للضمانات والنصوص المنصوص عليها في قانون المحاماة والمادة 198 من الدستور.

وأوضح "عاشور"، خلال لقاءه مع مجموعة شباب محامي شمال القاهرة والادارات القانونية، اليوم الأربعاء، أن تعديلات القانون تتضمن تشكيل لجنة عليا دائمة للإدارات القانونية بقرار من رئيس الجمهورية ويرأسها وزير العدل، ونصف أعضائها من محامي الإدارات.

وأشار إلى أن التعديلات نصت على بدل تفرغ شهري ثابت قدره 100% من الأجر الأساسي (المتغير) أو الأجر الوظيفي، كما منحتهم 50% من الأجر الأساسي أو الوظيفي كبدل انتقال، إضافة للبدلات الأخرى التي يحصل عليها باقي الموظفين بذات الجهة أو الهيئة، مضيفا: "التعديلات رفعت سقف القيادة القانونية إلى نائب رئيس الشركة أو الهيئة للشئون القانونية ويتولاها أقدم المحامين بالجهة أو الهيئة".

ونوه "عاشور"، إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أرسلت تعديلات القانون لوزارتي العدل والمالية، كاشفا عن اتفاقه مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على عقد جلسات استماع لمحامي الإدارات لمناقشة مشروع تعديل القانون والتحفظات التي قد ترسها الوزارتين.

وأعرب "عاشور"، عن أمله في إصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية بذات الشكل التي تقدمت به النقابة، متابعا: "سعيد لوجود تكتلات شبابية تضم المحامي الحر ومحامي الإدارات، فلا فارق بينهما وجميعا أبناء النقابة ولا فارق بينهما".

وفي سياق متواصل، قال "عاشور"، إن أيام قليلة تفصل المحامين عن انتخابات مجلس النقابة، معربا عن ثقته في أن المحامين سيقدمون نموذج محترم للمجتمع من حيث كثافة الحضور والالتزام بآداب وتقاليد مهنة المحاماة والتعبير عن إرادتهم بشكل حر.

عاشور: اتفاق مع رئيس البرلمان على عقد جلسات استماع لمحامي الإدارات القانونية (صور)
عاشور: اتفاق مع رئيس البرلمان على عقد جلسات استماع لمحامي الإدارات القانونية (صور)
عاشور: اتفاق مع رئيس البرلمان على عقد جلسات استماع لمحامي الإدارات القانونية (صور)
عاشور: اتفاق مع رئيس البرلمان على عقد جلسات استماع لمحامي الإدارات القانونية (صور)
عاشور: اتفاق مع رئيس البرلمان على عقد جلسات استماع لمحامي الإدارات القانونية (صور)
عاشور: اتفاق مع رئيس البرلمان على عقد جلسات استماع لمحامي الإدارات القانونية (صور)
عاشور: اتفاق مع رئيس البرلمان على عقد جلسات استماع لمحامي الإدارات القانونية (صور)
عاشور: اتفاق مع رئيس البرلمان على عقد جلسات استماع لمحامي الإدارات القانونية (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر جلسة استماع برلمان اخبار

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