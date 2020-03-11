نجوم لم يحققوا مقولة 'ابن الوز عوام'.. أبرزهم أحمد السقا

'ابن الوز عوام'، تنطبق هذه المقولة على أبناء الفنانين الذين صاروا على خطى آبائهم وعملوا بالمجال الفني، واستطاعوا أن يحققوا شهرة وإنجازات في عالم الفن، إلا أن هناك عدد من الفنانين استطاعوا أن يفوقوا شهرة ونجومية آبائهم.



لذلك يرصد لكم'الفجر الفني' أبرز الفنانين الذين تفوقوا على آبائهم في المجال الفني:



_صابرين :



استطاعت الفنانة صابرين أن تلمع في المجال الفني، وتحقق نجومية كبيرة، تفوقت فيها على والدها الفنان ياسين عبد الله، الذي عرفه الجمهور من خلال مونولوجات قدمها مع ابنته صابرين وهي طفلة، وتعد صابرين من الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما ومن أشهر أعمالها"أم كلثوم، هوانم جاردن سيتي، ضمير أبلة حكمت، شيخ العرب همام".





_ علاء ولي الدين :



يعد الفنان علاء ولي الدين من أشهر فناني الكوميديا في مصر، واستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً في عالم الفن، رغم سنوات عمره القليلة، وهو نجل الفنان سمير ولي الدين، الذي شارك في أدوار ثانوية في عدد من الأعمال الفنية، ويعد دوره في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" هو أشهر أدواره، حيث جسد شخصية "الشاويش حسين".





_ منة شلبي :



تألقت الفنانة منة شلبي في مجال التمثيل، واستطاعت أن تحظي بنجومية وشهرة كبيرة عن والدتها الراقصة زيزي، فتعد منة شلبي من نجوم الصف الأول ومن أبرز أعمالها الناجحة "واحة الغروب، حارة اليهود، في كل أسبوع يوم جمعة وغيرها من الأعمال المميزة.



_ أحمد فلوكس :



هو نجل الفنان فاروق فلوكس، ولكن استطاع أحمد فلوكس أن يلمع في عالم الفن، ويقدم العديد من الأعمال الفنية المميزة عن والده، ومن أشهر أعماله"الممر، 30 يوم في العز، ساعة ونص".





وجدي العربي :



الفنان وجدي العربي تفوق على والده الفنان الراحل عبد البديع العربي، كما تفوق على شقيقه الممثل المعتزل محمد العربي، وبدأ "وجدي" التمثيل في سن مبكر، وكان طفلاً مميزا في السينما المصرية بالإضافة إلى تمتعه بموهبة جيدة وهدوء في انفعالاته، وقدم فيلم "نهر الحب"في صغره، ثم بعد ذلك قدم عددا من الأفلام والمسلسلات.



_ أحمد السقا :



نشأ في عائلة فنية فوالده هو المخرج والفنان صلاح السقا، وجده المغني عبده السروجي، ولكن 'السقا' استطاع أن يفوق نجومية وشهرة عائلته، فهو من أشهر الفنانين في مصر، ويعد له العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تصدر بطولتها وهي "هروب اضطراري، الجزيرة، ابن القنصل، الديلر، المصلحة".



_ سهير رمزي :



استطاعت الفنانة سهير رمزي أن تحقق نجاحاً وشهرة على والدتها الفنانة الراحلة درية أحمد، وأصبحت سهير رمزي نجمة السينما بالثمانينات، ونافست نجمات جيلها، وهو ما لم تحققه والدتها درية أحمد، على الرغم من إنها شاركت كبطلة لعدة أعمال بفترة الأربعينات والخمسينات.