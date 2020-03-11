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أحمد يونس يكشف عن تفاصيل برنامجه الجديد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:04 م
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احمد يونس
احمد يونس
لمياء علي
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تحدث الإعلامي والإذاعي أحمد يونس، عن تفاصيل برنامجه الجديد بعنوان "أتوبيس السعادة"، والذي يقدمه عبر شاشة "dmc".

وقال يونس خلال لقاء له ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc" إنه دائمًا مايتلقى عروضًا لتقديم برامج تلفزيونية رعب وهو لايمانع من تقديمها لأنه حقق نجاحا كبيرًا في هذه النوعية من البرامج بالراديو.

وأضاف يونس "بيجيلي ناس تقولي إحنا عايزين نشتغل برامج تلفزيون، ويقولولي عايزين نشتغل رعب، فبقولهم لازم إنتاج فظيع عشان يكون كويس، ودا ملعبي وعمري معترضت لكن أول مبيقولي نقعدك في استوديو ونضلم النور برفض لأننا كدا مفرقناش عن الراديو في شيء".

وتابع "أول أما شوفت عرض أتوبيس السعادة لقيت الفكرة حلوة، وقالولي هنعمل أتوبيس يلف المحافظات، واللي أنت عايزه هنعمله دون قيد أو شرط، وعجبتني الفكرة جدا.


كما أوضح أنه بدأ في برنامج بمحافظات الصعيد، وعلى رأسها قنا والأقصر، ثم اتجه إلى أبيس وسيزور سانت كاترين قريبا، وسعر بسعادة كبيرة وهو متوجه للصعيد لكي يسعد الأطفال هناك.

يذكر أن معكم" يُعد برنامج فني ترفيهي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على شاشة "CBC" من يوم الأربعاء إلى الجمعة من كل أسبوع في الساعة التاسعة مساءًا، كما يتطرق البرنامج إلى موضوعات اجتماعية وإنسانية.
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