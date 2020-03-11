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"الأرصاد": لا يوجد ما يسمى بإعصار التنين والحديث عنه شائعات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:42 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع جميع الأجهزة بالدولة قبل هذه الموجة بما فيها غرفة العمليات بمجلس الوزراء.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار، مساء الأربعاء أن الحالة الجوية مستمرة 72 ساعة، ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح بقوة وستصل الرياح إلى حد العاصفة في المناطق الصحراوية والمكشوفة وستصل سرعة الرياح لأكثر من 70 كم في الساعة، متابعا: " هيبقى في أمطار وماء".

وأشار إلى أن الحالة الجوية ستصل إلى حد السيول في بعض المناطق، وهواء شديد يصل إلى حد العاصفة، متابعا: " لايوجد ما يسمى بإعصار التنين والحديث عنه شائعات، وربنا حمي مصر بالبحر الأحمر والبحر المتوسط".

وتابع شاهين أن البلاد تشهد بنهاية الأسبوع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسوف تكون في يومي الخميس والجمعة وستقل حدتها يوم السبت على معظم محافظات الجمهورية.

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الكلمات المفتاحية

مصر مركز التحاليل الحاله الجويه اخبار إعصار التنين

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