إعلامي لمروجي شائعات انتشار "كورونا": "الموضوع مش مستحمل هزار"

حذر الإعلامي هاني عبدالرحيم، مقدم برنامج "أحلام مواطن"، من كتابة أي أخبار ساخرة أو بيانات كاذبة عن فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضح " عبد الرحيم، خلال برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره؛ معقبًا: "أي حد واخد الموضوع باستهتار وهزار واستخفاف أو هيزايد ويقول جملة غير مسئولة من شأنها إثارة الجدل والشائعات سيُطبق عليه القانون بالغرامة والحبس".





وأضاف الإعلامي: "الموضوع جد وخطير ومحدش يزايد، الناس اللي بتكتب بوست سخرية من موضوع فيروس كورونا على السوشيال ميديا، ربما يكون مردوده صعب جدًا، لازم نكون موضوعيين حتى لو بنتكلم جد أو بنهزر".





ووجه مقدم البرنامج رسالة للمواطنين قائلًا: "الشعب المصري حتى في عز الأزمات، بقول للناس احلموا واشتغلوا على أنفسكم وحاولوا تحققوا أحلامكم، اللي عايز يكون حاجة هيكون، محدش ييأس أو يحزن أو يحبط، اشتغلوا على نفسكم أيا كان وضعكم أو شغلكم، كلنا بنبدأ صغيرين وبنكبر، المهم مهما طال الحلم هيبقى في يوم من الأيام حقيقة".



