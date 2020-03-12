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إعلامي لمروجي شائعات انتشار "كورونا": "الموضوع مش مستحمل هزار"

الخميس 12/مارس/2020 - 05:41 ص
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هاني عبدالرحيم
هاني عبدالرحيم
أمنية فوزي
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حذر الإعلامي هاني عبدالرحيم، مقدم برنامج "أحلام مواطن"، من كتابة أي أخبار ساخرة أو بيانات كاذبة عن فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح " عبد الرحيم، خلال برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره؛ معقبًا: "أي حد واخد الموضوع باستهتار وهزار واستخفاف أو هيزايد ويقول جملة غير مسئولة من شأنها إثارة الجدل والشائعات سيُطبق عليه القانون بالغرامة والحبس".

وأضاف الإعلامي: "الموضوع جد وخطير ومحدش يزايد، الناس اللي بتكتب بوست سخرية من موضوع فيروس كورونا على السوشيال ميديا، ربما يكون مردوده صعب جدًا، لازم نكون موضوعيين حتى لو بنتكلم جد أو بنهزر".

ووجه مقدم البرنامج رسالة للمواطنين قائلًا: "الشعب المصري حتى في عز الأزمات، بقول للناس احلموا واشتغلوا على أنفسكم وحاولوا تحققوا أحلامكم، اللي عايز يكون حاجة هيكون، محدش ييأس أو يحزن أو يحبط، اشتغلوا على نفسكم أيا كان وضعكم أو شغلكم، كلنا بنبدأ صغيرين وبنكبر، المهم مهما طال الحلم هيبقى في يوم من الأيام حقيقة".

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتحول انتشار مرض إلى وباء حين يصيب العديد من دول العالم، ولا يقتصر انتشاره على دولة معينة، في حين يصبح وباء عندما تنتقل العدوى حول العالم بين السكان المحليين للكثير من الدول على نطاق واسع.

وأحدث فيروس كورونا (كوفيد 19) هلعا واسعا حول العالم، وسط شائعات غير دقيقة حول سبل الوقاية من العدوى التي أدت لوفاة الآلاف حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، أبدت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا وعدم مكافحته بما يكفي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال أدهانوم: "لم نر من قبل وباء عالمي يشعل شرارته فيروس كورونا، كما لم نشهد وباء يمكن السيطرة عليها"، على حد قوله.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "وصف الوضع بالوباء العالمي، لا يُغير ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من الدول لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وتابع "أدهانوم" قائلا إن تصنيف انتشار الفيروس الجديد لا يُغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية وما يجب أن تفعله الدول.
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