جوستافو يقود الوحدة للفوز على الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين





فاز فريق الوحدة أمام الاتحاد، لهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم، مساء اليوم الأربعاء، على على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وافتتح الاتحاد أهداف اللقاء عن طريق البرازيلي رومارينو عند الدقيقة 14، قبل أن يدرك البرازيلي أنسيلمو دي مورايس هدف التعادل للوحدة بتمريرة قوية استقرت في شباك العميد عند الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني أحرز البرازيلي لويس جوستافو هدفً قاتل صالح الوحدة عند الدقيقة 89.



وبهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد 23 نقطة في المركز 12.



ومن المقرر أن يحل الاتحاد ضيفاً على أبها، يوم الجمعة الموافث 20 مارس الجاري، في حين يستضيف الوحدة نظيره الشباب في ذات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين.