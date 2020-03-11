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tamwin برقم المحمول.. رابط موقع دعم مصر تحديث بيانات بطاقة التموين 2020

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:33 م
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موقع دعم مصر
موقع دعم مصر
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tamwin برقم المحمول.. رابط موقع دعم مصر تحديث بيانات بطاقة التموين 2020

يعد موقع دعم مصر الالكتروني من أهم المواقع التابعة لوزارة التموين والتي يتابعها اعداد كبيرة من راغبي الحصول علي الدعم المقدم من قبل وزارة التموين حيث بات من السهل الدخول علي رابط موقع دعم مصر الالكتروني الذي أصبح من السهل الدخول عليه من أجل كتابة رقم الهاتف من خلاله من قبل المواطنين من حاملي البطاقات التموينية والراغبين في التواصل بشكل أسهل وأسرع من قبل المواطنين كي يتمكن جميع المواطنين من الدخول وكتابة رقم الهاتف بكل سهولة وعبر خطوات مبسطة يمكن للجميع القيام بها وقد تم توضيحها من قبل كثير من المواقع الالكترونية.


وزارة التموين تنفي شائعة غلق باب تسجيل أرقام التليفونات

أوضحت وزارة التموين في وقت سابق أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بالدخول علي رابط موقع دعم مصر الإلكتروني ومن ثم تسجيل رقم الهاتف الخاص بهم بخطوات بسيطة كما أن هناك عدد كبير من المواقع الصحفية وقنوات اليوتيوب التي قامت بتوضيح الطريقة الاتي يمكن من خلال الدخول ومن ثم تسجيل رقم الهاتف بكل سهولة وقد نفت وزارة التموين في وقت سابق أن المواطنين من حاملي البطاقات التموينية الذين لم يقوموا بتسجيل رقم الهاتف سوف يتم شطب بطاقتهم مؤكدة أن هذا الإجراء ليس إلزامي ولا يعقبه أى إجراء.


تسجيل رقم الهاتف عبر رابط موقع دعم مصر الإلكرتوني

يمكنك الدخول علي  رابط موقع دعم مصر الإلكتروني ومن ثم تسجيل رقم الهاتف الخاص بك أو بأحد أفراد الأٍرة من المقيدين في البطاقة التموينة ولابدج ان يكون رقم الهاتف الخاص بك سمجل بأسمك لدي الشركة المصرية للإتصالات وهذا ما قامت وزارة التموين بالتأكيد عليه أكثر من مرة كما أوضحت أنها سوف تراجع كافة أرقام التليفونات الذي تم تسجيلها من قبل المواطنين من حاملي البطاقات التموينية.

tamwin برقم المحمول.. رابط موقع دعم مصر تحديث بيانات بطاقة التموين 2020
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