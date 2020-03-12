فنانة شهيرة تتعرض لوعكة صحية شديدة التفاصيل؟

كشفت الفنانة الشابه ندى بهجت، عن تعرضها لوعكة صحية شديدة منذ شهرين وذلك تسبب باستخدامها كرسي متحرك.





ونشرت منشورًا، عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "أنا عايزة اقولكم على مفاجأة كنت مخبيها عليكم بقالي شهرين ومحبتش أقول واصلا، انا مش بحب أقول على أي حاجة وحشة بتحصلي، ولا ادعولي ولا كفاية عين، ولا الكلام دا خالص وبحب أبين وأقول الحلو بس، ويمكن دا السبب في اللي أنا فيه حاليا الله أعلم المهم : أنا حرفيًا بقالي شهرين مش بمشي وقعدت على كرسي متحرك لمدة شهر ونص، وعاملة عملية في رجلي خطيرة".





وأضافت" متخيلين! فحصلي ايه بقا ؟! اتقطع الوتر أكيلس عارفين دا ايه ؟ دا أخطر من الكسر والرباط الصليبي ! دا اللي ماسك الكعب بالسمانة إزاي، معرفش ودا مش بيجي غير للاعبين الكورة وهما بيلعبوا بعنف طب إزااااي جالي، أنا من تمرين بسيط ومتعودة عليه معرف !!، أنا من يوم ١٨/١ لحد النهاردة ولسه قدامي شهر كمان عشان اقدر ارجع لحياتي الطبيعية والرياضية، ويادوب من اسبوعين بس قمت من على الكرسي الحمد لله وقدرت امشي بس ببوط طبي وبعمل علاج طبيعي مكثف والحمد لله ودا طبعا ترتب عليه ايه بقا، اعتذرت لحد دلوقتي عن : ٣ افلام / ٣ مسلسلات لرمضان، وفاضلي مسلسل واحد معتذرتش عنه ومعرفش اذا هقدر اعملوا ولا كمان هعتذر عنه ! ويارب اقدر اعملوا".





وتابعت" المهم إيه الحكمة من كلامي دا ؟ الحكمة أن أوعوا تصدقوا ضحكت الناس وفرحتهم اللي بتشوفها في الصور، لان متعرفوش هما مخبين ايه من وجع والم ورا الضحكة دي، وأنا قررت اني اتكلم دلوقتي لاني خلاص قربت اخف والحمد لله، وعشان اللي بيشوفني بالصدفة بيتصدم وبيسالني ازاي وانتي كل يوم بتنزلي صور وزي الفل ؟! الصور دي للاسف لازمة عشان شغلي لكن لو عاليا مش هنزل أبدا العين فشخت الحجر".