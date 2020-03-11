البورصة الأمريكية تنهي ثاني جلساتها الدموية في الأسبوع الجاري





أنهت البورصة الأمريكية ثاني جلساتها الدموية في الأسبوع الجاري، لتصاب بخسائر حادة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 20 بالمائة من أعلى مستوى في تاريخه والمسجلة في الشهر الماضي.





وأعلنت الصحة العالمية رسمياً أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالمياً مع انتشاره في 114 دولة حتى الآن وتجاوز عدد المصابين 120 ألف حالة.





وتسيطر على الأسواق العالمية حالة من التقلبات الحادة خلال الفترة الحالية، بفعل عدم اليقين حيال أثر فيروس كورونا على الاقتصاد الدولي وأرباح الشركات، وانتظار ردود أفعال أكبر من الحكومات لدعم النمو.





وخفض بنك إنجلترا اليوم معدل الفائدة الأساسي بشكل مفاجئ، في خطوة تأتي بعد قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.





وأظهرت بيانات اقتصادية استقرار نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مع صعود حاد لأسعار الغذاء وهبوط تكاليف الطاقة.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح خفض الضرائب على الرواتب إلى "صفر" لتقليل إثر الكورونا، وما زال توقيت تنفيذ هذه السياسات غير مؤكد.





وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 5.9 بالمائة ليسجل 23553 نقطة .





وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 4.9 بالمائة ليسجل 2741 نقطة.





وانخفض مؤشر "ناسداك" بنحو 4.7 بالمائة ليسجل 7952 نقطة.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوي 96.539.