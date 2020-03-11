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في أول ظهور له.. نجل أحمد يونس يهدي منى الشاذلي فانوس رمضان

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:56 م
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احمد يونس
احمد يونس
لمياء علي
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حل المذيع أحمد يونس ونجله ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي من تقديم الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة يتخللها مفاجآت كثيرة.

وفي أول ظهور له، استهل نجل أحمد يونس الحلقة بهدية مميزة للإعلامية منى الشاذلي وتتمثل في فانوس شهر رمضان المبارك، واستقبلت الشاذلي هذه الهدية بحفاوة شديدة وسعادة أكبر وقالت له "أنت أول واحد يجبلي فانوس رمضان السنة دي".

يذكر أن معكم" ك يُعد برنامج فني ترفيهي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على شاشة "CBC" من يوم الأربعاء إلى الجمعة من كل أسبوع في الساعة التاسعة مساءًا، كما يتطرق البرنامج إلى موضوعات اجتماعية وإنسانية.
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