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ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام سموحة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:25 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في مواصلة الانتصارات المتتالية بالدوري العام.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام سموحة، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز

وتقدم يوسف ديوب لفريق سموحة بالدقيقة 69، قبل أن يتعادل عمرو السولية للمارد الأحمر في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

ونجح. الأهلي في رفع رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب بينما رفع سموحة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع.

ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري المصري عقب تعادل الأهلي أمام سموحة من خلال التقرير الآتي:-

1- الأهلي 49 نقطة.
2- المقاولون العرب 33 نقطة.
3- بيراميدز 32 نقطة.
4-الزمالك 31 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 27 نقطة.
6- إنبي 25 نقطة.
7- سموحة 25 نقطة.
8- الإنتاج الحربي 23 نقطة.
9- الإسماعيلي 22 نقطة.
10- المصري 20 نقطة.
11- الجونة 20 نقطة.
12- حرس الحدود 19 نقطة.
13- أسوان 18 نقطة.
14- طلائع الجيش 17 نقطة.
15- طنطا 15 نقطة.
16- مصر المقاصة 14 نقطة.
17- وادي دجلة 14 نقطة.
18- نادي مصر 11 نقطة.

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