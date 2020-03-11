اخبار ريال مدريد اليوم الاربعاء: ضربة قوية قبل لقاء مانشستر سيتي.. بديل بنزيمة يقترب.. زيدان في ورطة جديدة

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 11 مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إحتمالية عودة الألماني توني كروس نجم الفريق إلى بايرن ميونخ الألماني.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- هل يعود نجم ريال مدريد إلى بايرن ميونخ ؟

أفادت تقارير صحفية بأن بايرن ميونخ الألماني يرغب في استعادة نجمه الألماني توني كروس نجم ريال مدريد وضمه للفريق مرة أخرى.





وذكرت التقارير الصحفية أن كروس يبلغ من العمر حاليًا 30 عامًا وأن عقده مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2023 وهو يلعب للموسم السادس داخل قلعة سانتياجو برنابيو عقب انضمامه من بايرن ميونخ في عام 2014.





وأكدت التقارير الصحفية أن بايرن ميونخ يرغب في استعادة كروس في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث وضعه الفريق الألماني من ضمن أولوياته عقب نهاية الموسم الحالي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه تلك ليست المرة الأولى التي يحاول فيها بايرن ميونخ إستعادة كروس إلى صفوفه مرة أخرى، حيث كانت هناك محاولة قبل ثلاث سنوات وتحديدًا في عام 2017 لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق سواء مع النجم الألماني أو مع ريال مدريد.





وكشفت التقارير الصحفية أن قيمة فسخ عقد كروس مع ريال مدريد تبلغ قيمته 500 مليون يورو وهذا ما سيصعب من مهمة بايرن ميونخ في ضمه في فترة الانتقالات المقبلة إلا إذا توصل لاتفاق مع إدارة النادي الإسباني.





- رسمياً .. الإتحاد الأوروبي يرفض إستئناف ريال مدريد

رفض الإتحاد الأوروبي اليوم رسمياً، الإستئناف الذي تقدمت به إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها مدافع الفريق الدولي سيرخيو راموس في مباراة مانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي خسره النادي الملكي بهدفين لهدف.





وكان ريال مدريد قد تقدم بإستئناف في وقت سابق، بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها راموس، عقب عرقتله مهاجم مانشستر سيتي جابريل خيسوس وهو منفرد بالمرمى. وأعلن الإتحاد الأوروبي رفضه للإلتماس، ليغيب بذلك قائد الفريق عن مواجهة الإياب الإسبوع المقبل، والمقررة بملعب الإتحاد بمدينة مانشستر. وسينضم راموس لقائمة الغائبين عن اللقاء، والتي تضم إيدين هازارد ومارسيلو وتيبو كورتوا ومارسيلو.





ومن المقرر أن يشترك البرازيلي إيدير ميليتاو في المباراة بدلاً من راموس في مركز قلب الدفاع، بعد أن شارك في مركز الظهير الأيمن أمام فريق ريال بيتيس.





وانتهت مواجهة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد، بفوز الفريق الإنجليزي بهدفي جابريل خيسوس وكيفين دي بروين، مقابل هدف وحيد لريال مدريد سجله إيسكو.





- صحيفة إسبانية تكشف موقف الدوري الإسباني من التأجيل

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية موقف الدوري الإسباني من التأجيل في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في الايام الماضية بجميع المدن.





وأضحت الصحيفة إلى أن كل شئ يشير الي إيقاف الدوري الإسباني لمدة إسبوعين، وذلك بعد طلب الأندية في الساعات الماضية تأجيل البطولة بشكل رسمي.





وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن صباح اليوم عن تأجيل جميع المسابقات عادا دوري الدرجة الأولى والثانية وإقامة الجولتين المقبلتين بدون جماهير.





وأعلن نادي برشلونة أيضاً عن إقامة مباراته مع فريق نابولي الإيطالي خلف الأسوار المغلقة في إطار منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.





- ريال مدريد يقترب أكثر من هاري كين

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.





كشفت صحيفة "Le10Sport" الفرنسية أن هناك داخل ريال مدريد على ضم هاري كين لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.





وأوضحت أن هاري كين يريد تغيير الأجواء والرحيل عن توتنهام لبدء مشوار جديد مع ريال مدريد الذي يرغب في إيجاد منافس قوي لكريم بنزيما.







- نجم ريال مدريد مطلوب في ولفرهامبتون

ذكرت تقارير إسبانية، أن نادي ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي يخطط لضم أحد نجوم فريق ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت شبكة "ألديسمارك" الإسبانية، أن النجم المطلوب هو صانع الألعاب الكولومبي الدولي خاميس رودريجيز، والذي لا يعيش أياماً سعيدة في مدريد.





وأضافت الشبكة، أن النادي الإنجليزي يسعى لإستغلال العلاقة الجيدة بينه وبين وكيل اللاعبين البرتغالي "جورجي مينديز" الذي يعد وكيلاً لخاميس، لإنهاء الصفقة.





ويأمل منديز، بحسب التقارير، في تخفيض القمية المالية الكبيرة، والمتوقع أن يطلبها ريال مدريد للتخلي عن اللاعب.





وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد سيطلب مبلغ 80 مليون يورو للسماح له بالرحيل، إلا أن مينديز سيحاول تخفيض هذا المبلغ لتسهيل الصفقة.





ولم يبدأ خاميس سوى 4 مباريات فقط في الدوري الإسباني، ولم يلعب دقيقة واحدة في الليجا منذ خسارة الفريق في أكتوبر الماضي أمام مايوركا.





وكان اللاعب على وشك الرحيل في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية نحو أتليتيكو مدريد الإسباني أو نابولي الإيطالي، قبل أن يقرر ريال مدريد بقاؤه.





وقضى خاميس فترة إعارة مع بايرن ميونخ لمدة عامين قبل العودة لريال مدريد، سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 20 هدفاً لزملائه خلال 67 مباراة.





- 4 أندية عملاقة تصارع ريال مدريد على خليفة زيدان

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة مدوية، بعدما قامت بالكشف عن أسماء الأندية المهتمة بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الفترة المقبلة.





وذكر موقع ‘‘أوك دياريو‘‘ الإسباني، أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق أصبح المرشح الأول في ريال مدريد لخلافة زيدان في حال رحيل الآخير، حيث أن المدرب الأرجنتيني يتمتع بإعجاب فلورنتينو بيريز.





وتابع الموقع الإسباني، ان ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يخطط للتعاقد مع بوكيتينو، ويجب القول أن وجود مثل هذا المدرب في السوق لا يمر مرور الكرام.





وأشار الموقع، إلى أن أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، يراقبون وضع بوكيتينو. - ضربة موجعة لريال مدريد سببها مارسيلو وكورتوا يلاقي فريق ريال مدريد نظيره ايبار يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 28من الدوري الإسباني الممتاز.





وكشف نادي ريال مدريد، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن إصابة الثنائي تيبو كورتوا ومارسيلو، التي تعرضا لها خلال خسارة الفريق أمام ريال بيتيس في الليجا.





وكتب ريال مدريد في بيانه الرسمي حول إصابة مارسيلو:" بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مارسيلو، تبين أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين لساقه اليسرى ".





بينما أوضح النادي حول إصابة تيبو كورتوا:" بعد الفحوصات الطبية التي خض لها الحارس تيبو كورتوا، تبين أن الحارس يعاني من إصابة في العضلة الضامة لساقه اليسرى ".





وتجدر الإشارة إلى أن النادي الملكي لم يكشف عن مدة غياب الثنائي، ولكن وفقاً للعديد من التقارير فإن كورتوا ومارسيلو سوف يغيبان عن مواجهة إيبار يوم الجمعة، بالإضافة إلى مواجهة مانشستر سيتي.





- الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب جوهرة توتنهام





أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تحديد إدارة باريس سان جيرمان، لخيار هجومي من أجل ضمه في الصيف المقبل.





وكشف برنامج "إل شرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن سان جيرمان سيكون أحد المتنافسين على ضم هاري كين نجم توتنهام في الصيف المقبل، بجانب ريال مدريد الذي وضعه ضمن أجندة اختياراته لتدعيم خط الهجوم.





وأشار التقرير إلى أن انتهاء عقد إدينسون كافاني، وعدم اتضاح موقف ماورو إيكاردي، هو ما دفع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، للتفكير في ضم كين.





ويغيب كين عن توتنهام منذ بداية العام الحالي بسبب إصابة قوية في الكاحل.



