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بهذه الطريقة محمود حجازي وزوجته العاصفة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:41 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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نشر الفنان محمود حجازي، صورة برفقة أسما شريف منير زوجته، وابنتها، ليوضح لجمهوره كيف استعد للعاصفة التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية غدًا، وحذرت من عدم الخروج من المنازل.

ورغم القلق الشديد والخوف الذي يعيش به المصريين، قام محمود حجازي وزجته بارتداء ملابس لشخصيات كرتونية، وذلك للاستعداد العاصفة.


ونشر "حجازي"، الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، وعلق على الصور قائلا "إحنا جاهزين للعاصفة".


يشار إلي أن آخر أعمال الفنان محمود حجازي، مسلسل "الأخ الكبير" بطولة النجم محمد رجب، والذي انتهى عرضه منذ أيام، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان حديث السوشيال ميديا.

 
بهذه الطريقة محمود حجازي وزوجته العاصفة
بهذه الطريقة محمود حجازي وزوجته العاصفة
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اليو إبنته

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