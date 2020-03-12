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أمطار رعدية وعواصف رملية.. 4 نصائح لمواجهة الصعق بالكهرباء خلال الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 02:16 ص
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أرشيفية
أرشيفية
سمر حسن
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تواجه البلاد اليوم الخميس، منخفضًا جويًا عميقًا من الدرجة العالية، يمتد من شمال ووسط مصر حتى قبرص واليونان وتركيا.

وتشمل ظواهر المنخفض ارتفاعًا وانخفاضًا مفاجئًا في الحرارة، وأمطار شديدة، تصل لحد السيول، وارتفاع منسوب المياه بالطرق والأنفاق، وعواصف رعدية من الدرجة القوية، ونزول صواعق، وهبوب رياح شديدة تصل لحد العواصف القوية من الدرجة الأولى، وعواصف رملية.

ويصاحب ذلك، سقوط أمطار على الصحراء الغربية ومطروح، وتكون في شكل رعد، وتمتد بشكل غير مؤثر لأماكن من السواحل الشمالية الغربية وغرب الدلتا.

وقرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين الخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة اليوم الخميس 12 مارس الجاري بسبب ظروف الطقس السيئ، ويستثنى من القرار مجموعة من الفئات الخدمية، بينما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة ثلاث أيام من الخميس حتى السبت القادم.

نصائح لتجنب الصعق 
وأعلن جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، بعض النصائح للمواطن للتعامل مع مهمات الكهرباء بالشوارع خلال سقوط الأمطار والتقلبات المناخية، اليوم الخميس وعدم صعق بالكهرباء.

ونصح الجهاز، في حالة سقوط أمطار غزيرة، ابتعد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أكشاك أو أعمدة إنارة، وفى حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الأرض، لا تحاول لمس أي مهمات الكهرباء، وعدم لمس أي سلك كهرباء مكشوف، وعدم لمس أعمدة الإنارة حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال.

وأهاب الجهاز بالمواطنين عدم المبادرة حل أي مشكلة، عند ملاحظة وجود أسلاك كهربائية أو أعمدة إنارة، وقم بإبلاغ الجهات المسئولة، وتتلقى الوزارة شكاوى الانقطاع ومشاكل المهمات الكهربائية على الخط الساخن 121.

رفع الاستعدادات
من جانبها، رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، درجة الاستعداد بكل المناطق، والتعاون مع كل الجهات، وتوفير كافة سبل الدعم بما يوفر التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الطقس، وما يصاحب ذلك من رياح شديدة وأمطار، تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطتها لتأمين المهمات والمنشآت الكهربائية، واستقرار التغذية الكهربائية، ورفع حالات الاستعداد والطوارئ، وتشمل الخطة تأمين التغذية الكهربائية لكل محطات الصرف، وتوفير الدعم لكل الجهات بالدولة في حالة للأمطار غزيرة أو السيول.

خطة السيول 
تشمل الخطة، تأمين الخطوط والمحولات لشبكة الكهربائية ضد السيول والأمطار والرياح الشديدة، ورفعت الوزارة حالة الاستعداد القصوى لفرق الصيانة بكل الإدارات والقطاعات، بالإضافة إلي سرعة حل المشكلات أو شكوى بوجود عطل، وتكليف أعضاء إدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات التي تجاور مجاري مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط

وتتضمن خطة الوزارة: متابعة مستمرة للشبكة، والتعاون مع كل الجهات، والتأكد من تجهيز محطات المحولات، التي تعمل مجاورة للمجاري مائية والمحطات التي تواجه مستوى المياه داخل البدرومات بسبب الأمطار والسيول، وإعداد أطقم فنية لمواجهة السيول على مدار اليوم مع الدعم في الأماكن التي تحتاج للحفاظ على سلامة الشبكة واستمرارية التغذية.

تشمل الخطة أيضا، رفع طلمبات للعمل في حالة الطوارئ، وإعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع، والتأكيد على غلق جميع الأكشاك والصناديق، والتأكد من صلاحية المزاريب الموجودة فوق المباني، والتأكد من عدم وجود فتحات بأسقف الأكشاك، وتجهيز ماكينات الطوارئ، وتوافر جميع المهمات الإستراتيجية بمخازن القطاعات وتخفيف الأحمال المتوسطة والضعيفة، فصل الإنارة العامة في حالة وجود أعمدة مكهربة، ويؤكد القطاع على استقبال الخط الساخن (121) للإبلاغ عن أي عطل فني على مستوى الجمهورية.
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