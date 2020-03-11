Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس سموحة : توقعت الفوز على الأهلي قبل المباراة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
عمر محمد
Advertisements

تحدث المهندس محمد فرج رئيس نادي سموحة عن التعادل مع فريق الأهلي إيجابيًا بهدف لكل منها مساء اليوم الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.


وقال رئيس النادي السكندري في تصريحات إذاعية:" توقعت قبل المباراة أن يفوز سموحة على الأهلي وهذا يعود للمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون خلال المباريات الودية في فترة توقف الدوري".

وواصل:" قدمنا مستوى متميزا اليوم، سواء في الناحية الدفاعية أو الهجومية".

الجدير بالذكر أن تعادل الأهلي مع سموحة رفع رصيده إلي النقطة 49 في المركز الأول، ليصبح أول تعادل للمارد الأحمر هذا الموسم، بينما ارتفع رصيد سموحة عند النقطة 28 في المركز السادس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليو

أخبار تهمك

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يطلق تصريحات مثيرة عقب تعادل الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يومين

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

رسالة من الخطيب إلى رئيس نادي صن دوانز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

إسماعيل يوسف يكشف حقيقة عودة النقاز إلى الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الأوقاف لكافة المساجد بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

اخبار ريال مدريد اليوم الاربعاء: ضربة قوية قبل لقاء مانشستر سيتي.. بديل بنزيمة يقترب.. زيدان في ورطة جديدة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عقب التعادل مع سموحة.. موعد مباراة الأهلي القادمة

منذ ساعة و نصف

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

اونلاين liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بث مباشر bein sport ليفربول وأتليتكو مدريد تابع لايف HD

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الخطيب يدعم الأهلي أمام سموحة من الملعب

سموحة يرد على فسخ الزمالك عقد إعارة باسم مرسي (صورة)

لاسارتي يغير طريقة لعب الأهلي "المؤقتة" في دوري أبطال إفريقيا

سموحة يبحث عن مدرب أجنبي عالمي لخلافة طارق يحيي

فرج عامر يعاقب لاعبي سموحة بعد الهزيمة أمام النجوم

الأهلي يقتل سموحة بهدف ماركة +٩٠ ويواصل الانفراد بقمة الدوري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

09:21 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

فايلر يطلق تصريحات مثيرة عقب تعادل الأهلي أمام سموحة

10:00 م

اخبار ريال مدريد اليوم الاربعاء: ضربة قوية قبل لقاء مانشستر سيتي.. بديل بنزيمة يقترب.. زيدان في ورطة جديدة

10:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status