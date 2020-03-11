حصاد شامل لمجموعة الصعيد في 17 جولة بدورى القسم الثاني



أقيمت 102 مباراة حتى الأسبوع السابع عشر للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد

تم تحقيق الفوز في 76 مباراة ، والتعادل في 26 مباراة منهم 14 مباراة تعادل ايجابي ، و12 تعادل سلبي.



أكثر فرق حققت هي، البنك الأهلي وبنى سويف والالومنيوم 10 مباريات.



أكثر فرق تعادل الألومنيوم 10 مباريات.



أقل فريق تحقيقا للفوز طهطا فاز في مباراتين فقط.



أكثر فرق تلقت خسارة ديروط 12 هزيمة..



أكثر فريق سجل أهداف بنى سويف 23 هدف، أقل فريق تسجيل أهداف طهطا 9 أهداف.



أندية حافظت على المديرين الفنيين:



1- البنك الأهلي : عيد مزاريق

2- بنى سويف : حسن موسى

3- الألومنيوم : ياسر الكنانى

4- شبان قنا : كمال الزين

5- بترول أسيوط : محمد عبد السميع.



تم تسجيل 200 هدف بعد انتهاء الجولة 17 للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد

بدورى القسم الثاني :



1- الأسبوع الأول 15 هدف

2- الأسبوع الثاني 9 أهداف

3- الأسبوع الثالث 14 هدف

4- الأسبوع الرابع 9 أهداف

5- الأسبوع الخامس 12 هدف

6- الأسبوع السادس 10 أهداف

7- الأسبوع السابع 10 أهداف

8- الأسبوع الثامن 9 أهداف

9- الأسبوع التاسع 9 أهداف

10- الأسبوع العاشر 13 هدف

11- الأسبوع الحادى عشر 17 هدف

12- الأسبوع الثاني عشر 9 أهداف

13- الاسبوع الثالث عشر 11 هدف

14- الأسبوع الرابع عشر 15 هدف

15- الأسبوع الخامس عشر 13 هدف

16- الأسبوع السادس عشر 12 هدف

17- الأسبوع السابع عشر 13 هدف



يتصدر هدافي المجموعة برصيد 7 أهداف عمرو عزت لاعب البنك الأهلي

وكريم أشرف 6 أهداف، وإسلام صلاح سولاري 5 أهداف، محمود عبده، وعمرو عثمان، ومصطفى شلبي، وعمرو الفيومى، ومحمود عبد العاطي، ومحمد عبد السميع لاعب سوهاج 4 أهداف.



- 11 لاعب سجلوا 3 أهداف :



1- أغاثون ميلاد

2- شهاب شفيق

3- مصطفى كشرى

4- محمد مصطفى ميدو

5- محمود نجاح

6- إيهاب فؤاد

7- محمد أسامة

8- إبراهيم سعيد

9- حمادة زيدان

10- مهدي صبحى

11- جون واتشو



****** 34 لاعب سجلوا هدفين ******



1- محمد حامد

2- محمد أحمد لعبه

3- معتز محروس

4- مصطفى صلاح بليه

5- محمود بكري

6- محمد الشربيني

7- مصطفى ناصر

8- محمد عبد الحفيظ

9- أحمد الجبيلاوى

10- الغانى مانجا فوديكا

11- محمد كارم

12- برسوم محروس

13- محمد سماره

14- عبد العزيز الشاعر

15- بدورى عاشور

16- داوودا

17- أحمد ترك

18- محمود كمال

19- محمد دياب

20-محمد فرحات كاستيلو

21- محمد عبد الفتاح العندليب

22- حسام الدين على

23- الموريتاني أحمد سالم

24- أحمد ماهر

25- أحمد عبد الباقي

26- كريم الشافعي

27- أدهم حسن

28- محمود مكي

29- محمد ناحج

30- أسامة رجب

31- أحمد رضا

32- محمد عوض الله

33- عرفه شعبان

34- كيرلس ماهر



***** 53 لاعب هدف واحد *******

1- على صابر

2- محمد عبد الحميد جيدا

3- الكاميرونى أندريا

4- على وزة

5- بلال سالم

6- حسام البدري

7- حسام عيسى

8- بلال أحمد

9- رضا عبد العال

10- محمد أحمد

11- أحمد محجوب

12- محمود فرج

13- أحمد عبد المنعم

14- عمرو على

15- أحمد حموده

16- أحمد الليثي

17- صلاح فتحي

18- أحمد يوسف

19- محمود علاء

20- سمير فوز ى

21- إسلام عبد الراضي

22- عمرو على

23- محمود مبارك

24- أحمد عصام

25- محمد دياب

26- أحمد حسنى صاحب أول هدف في الموسم

27- إيهاب المصري

28- بكر محمد

29- خالد كامل

30- خالد سعيد

31- محمد أشرف

32- كريم سيد

33- محمد رفعت

34- جابر جابر

35- فرج محمد

36- أحمد فرج

37- أحمد جمال

38- محمود شعبان تريكة

39- الافريقي جوستين

40- الحسيني أحمد

41- محمد آدم

42- طارق فضل

43- عادل شلبى

44- محمد عبد القادر

45- بدوى ناصر

46- عمرو خالد

47- عبد الرحمن حسن

48- السنغانى سيرجيى فاو

49- إبراهيم شعبان

50- محمد عبد السميع

51- شريف عمر من رمية تماس

52- محمود عطيتو

53- محمد عبد السميع