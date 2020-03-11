Advertisements
Advertisements
Advertisements

سولشاير يعلق على إمكانية خوض مباريات البريميرليج بدون جماهير

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:13 م
Advertisements
سولشاير
سولشاير
أحمد عصام
Advertisements
علق المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على إمكانية خوض مباريات البريميرليج في الفترة المقبلة بدون جماهير بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "الاعبون يركزون على وظائفهم، وهذه ظروف صعبة لكل المجتمع، وبالنسبة لنا يجب أن نفعل ما يقال لنا وان نواصل لعب المباريات".

وواصل : "‏سيتعين علينا خلق اجواءنا الخاصة داخل المباراة، واللاعبين اعتادوا على التدرب بدون متفرجين، ونلعب كثيراً من المباريات خلف أبواب مغلقة".

وأضاف : "ليس لدي شك بأن اللاعبين قادرين على تقديم اداء جيد حتى إذا لم يكن هناك متفرجين، واعتقد أيضاً ان كرة القدم تدور حول المشجعين وبدون مشجعين تكون لا شي".

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة فريق لاسك لينز الاسكتلندي يوم غدا الخميس في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.
Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يطلق تصريحات مثيرة عقب تعادل الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة

رسالة من الخطيب إلى رئيس نادي صن دوانز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

اونلاين liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بث مباشر bein sport ليفربول وأتليتكو مدريد تابع لايف HD

منذ أقل من ساعتين

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يومين

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عقب التعادل مع سموحة.. موعد مباراة الأهلي القادمة

منذ ساعة و نصف

اخبار ريال مدريد اليوم الاربعاء: ضربة قوية قبل لقاء مانشستر سيتي.. بديل بنزيمة يقترب.. زيدان في ورطة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إسماعيل يوسف يكشف حقيقة عودة النقاز إلى الزمالك

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

توجيه عاجل من الأوقاف لكافة المساجد بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

09:21 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

فايلر يطلق تصريحات مثيرة عقب تعادل الأهلي أمام سموحة

10:00 م

اخبار ريال مدريد اليوم الاربعاء: ضربة قوية قبل لقاء مانشستر سيتي.. بديل بنزيمة يقترب.. زيدان في ورطة جديدة

10:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status