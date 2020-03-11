سولشاير يعلق على إمكانية خوض مباريات البريميرليج بدون جماهير

علق المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على إمكانية خوض مباريات البريميرليج في الفترة المقبلة بدون جماهير بعد انتشار فيروس كورونا.



وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "الاعبون يركزون على وظائفهم، وهذه ظروف صعبة لكل المجتمع، وبالنسبة لنا يجب أن نفعل ما يقال لنا وان نواصل لعب المباريات".



وواصل : "‏سيتعين علينا خلق اجواءنا الخاصة داخل المباراة، واللاعبين اعتادوا على التدرب بدون متفرجين، ونلعب كثيراً من المباريات خلف أبواب مغلقة".



وأضاف : "ليس لدي شك بأن اللاعبين قادرين على تقديم اداء جيد حتى إذا لم يكن هناك متفرجين، واعتقد أيضاً ان كرة القدم تدور حول المشجعين وبدون مشجعين تكون لا شي".



ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة فريق لاسك لينز الاسكتلندي يوم غدا الخميس في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الأوروبي.