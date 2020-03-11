مصرع زوجين في إنقلاب سيارة بترعة "المشروع" ببني سويف

لقي مُعلم وزوجته "اخصائية إجتماعية" مصرعهما، في حادث سير، وقع، مساء اليوم الأربعاء، إثر إنقلاب سيارة بمياه ترعة "المشروع" بناحية قرية طنسا بني مالو، دائرة مركز ببا، جنوب بني سويف.



وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بمياه ترعة "المشروع" بناحية قرية طنسا بني مالو، دائرة مركز ببا، ووفاة شخصين غرقًا بموقع الحادث.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عنه وفاة "طارق خليدي عبد الله" ٤٢ عامًا، مُعلم، وزوجته "إيمان عبد الحكم عوض" اخصائيه إجتماعية، ٣٥ عامًا، يقيمان قرية الشوبك، بدائرة مركز إهناسيا.



وتم استخراج السيارة والجثتين وتم نقلهما بمعرفة أهليتهما لإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وإستصدر تصريح الدفن، بمعرفة مفتش الصحة المختص.

