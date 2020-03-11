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إنقلاب سيارة أخشاب أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:07 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تعطلت الحركة المرورية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بأعلى كوبري العامرية، وذلك نتيجة انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بمقطورة محملة بالأخشاب فوق سيارة أخرى ملاكي.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من إدارة المرور بانقلاب حمولة أخشاب بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بنهاية كوبري العامرية - في اتجاه القاهرة.

وانتقل ضباط قسم شرطة العامرية أول، وقوات إدارة المرور، إلى موقع الحادث، وجرى رفع السيارة وحمولة الأخشاب، وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور مرة أخري، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.
إنقلاب سيارة أخشاب أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية (صور)
إنقلاب سيارة أخشاب أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية (صور)
إنقلاب سيارة أخشاب أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية (صور)
إنقلاب سيارة أخشاب أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية (صور)
إنقلاب سيارة أخشاب أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية (صور)
إنقلاب سيارة أخشاب أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية (صور)
إنقلاب سيارة أخشاب أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية (صور)
إنقلاب سيارة أخشاب أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية (صور)
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مصر سيارة انقلاب اخشاب اخبار

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