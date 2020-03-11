مصرع "مُسن" وإصابة نجله في حادث سير ببني سويف (صور)

لقي "مُسن" مصرعه، وأصيب نجله، في حادث سير، وقع، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك، بالطريق الزراعي بين قريتي بني عتمان والبرانقة، بدائرة مركز ببا، جنوب بني سويف.



وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير، بالطريق الزراعي بين قريتي بني عتمان والبرانقة، بدائرة مركز ببا، ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة آخر.



وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث نتيجة تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك، وأسفر عن مصرع "مسعود أحمد أحمد" 62 عامًا وإصابة نجله "احمد" 23 عامًا، ونقلتهما سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لتلقي العلاج اللأزم.



وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن إستصدار تصريح دفن لجثة المتوفي، بمعرفة مفتش الصحة المختص.

