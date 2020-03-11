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مدرب مانشستر يونايتد يكشف موعد مشاركة بوجبا مع الفريق

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:04 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن موعد مشاركة اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط الفريق وعودته من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "بوجبا يقترب من العودة، ولكنه ليس جاهزاً بعد وهو لم يتدرب مع الفريق حتى الآن ولكنه سوف يكون جاهز بحلول الأسبوع القادم".

وكان اللاعب الفرنسي بول بوجبا قد تعرض لإصابتين هذا الموسم ولم يعود حتى الآن، حيث يغيب من شهر نوفمبر الماضي، وشارك في مباراتين فقط بعد إصابته الأولى قبل أن تتجدد مرة أخرى.

ونجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز بمباراته الأخيرة على حساب مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة.
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