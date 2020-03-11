إسماعيل يوسف يكشف حقيقة عودة النقاز إلى الزمالك



تحدث إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة عودة التونسي حمدي النقاز إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.



وفسخ النقاز تعاقده مع الزمالك في وقت سابق بداعي تأخر الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.



وأكد تيجانا ردًا على أحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة ولا يوجد أي حديث في هذا الملف وعودة النقاز من جديد إلى الفريق.



ووصف إسماعيل يوسف الأمر أنه مزاح من جانب البعض فقط على مواقع التواصل الاجتماعي.





