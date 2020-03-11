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فايلر يطلق تصريحات مثيرة عقب تعادل الأهلي أمام سموحة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:00 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة فريقه أمام سموحة لم تكن الأفضل، كما أنه من الجيد الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي.

أضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"عانينا من الإجهاد والإصابات والغيابات داخل الفريق، بجانب خوض مباراة هامة استهلكت ضغط نفسي وعصبي كبير على اللاعبين".

وتابع :"الأهلي قدم مباراة لم تكن الأفضل لنا هذا الموسم، والتعادل مرضي لنا في هذه الظروف".

وزاد :"الأهلي عانى من الإرهاق البدني والذهني عقب العودة من جنوب إفريقيا ومواجهة صن دوانز".

وأشار :"اللاعبين الموجودين جاهزين، لا أبحث عن أعذار ولكن لاعبو الأهلي لم يكونوا في يومهم".

وعن حاجة حسين الشحات لعملية جراحية قال :"لا أعلم أي معلومة حول احتياجه لعملية جراحية".

وواصل :"لم أتفاجئ بجاهزية فريق سموحة وأعلم انه فريق كبير وقدم مباراة كبيرة في الدور الأول وتغلبنا عليه بهدف فقط، ولم أتفاجئ نهائيا من أدائهم"

أوضح :"الفوز في 16 مباراة متتالية لم يشكل أي ضغط علينا، الأرقام لا تحقق الانتصارات، ونحن تعادلنا اليوم ولم نخسر".

وأشار :"لا يوجد فريق في العالم يمكنه أن يحقق الفوز في جميع المباريات لا بد أن يأتي له وقت ولا يفوز".

وأتم حديثه :"هناك بعض القصور في الفريق وسنسعى لمعالجة الأخطاء التي وقعنا فيها".
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