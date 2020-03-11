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ترامب يوقع مذكرة لتوفير أجهزة التنفس الصناعي في الولايات المتحدة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:52 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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أعلن االبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع مذكرة تقضي بتوفير المزيد من أجهزة التنفس الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، جهوزيته لاستخدام كامل إمكانيات الحكومة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني.

وأوضحت "رويترز" أن الغرض من هذا الإجراء يكمن في الحصول على إمكانية لتخصيص أموال إضافية كبيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأمريكي تميل إلى اتخاذ هذه الخطوة بالتوافق مع "قانون ستافورد"، مما سيتيح تخصيص مبلغ قد يصل إلى 40 مليار دولار بشكل مساعدات عاجلة لمكافحة التفشي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا الإجراء قد يتم اتخاذه" في وقت قريب بما فيه الكفاية".

وتأتي هذه التسريبات بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من الأربعاء، أن انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا الذي ينحدر من الصين وأطلق عليه اسم "COVID-2019" يمثل وباء عالميا، حيث وصلت هذه السلالة منذ ديسمبر 2019 إلى أكثر من 100 دولة.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت في العالم 124775 حالة للإصابة بالفيروس، منها 4585 حالة وفاة، أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 67 ألف شخص من بين المصابين.

وفي الولايات المتحدة تم رصد 1016 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 31 وفاة. 
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توقيع ترامب تداعيا اليو الولايات المتحدة أجهزة تنفس

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