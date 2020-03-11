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رامي مالك ينتظر عرض فيلمين له قريبًا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:42 م
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بوابة الفجر
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يحضر النجم رامي مالك، صاحب الـ39 عاما، عددًا من المشروعات السينمائية، ومن المقرر أن يعود بفيلمين، الأول "no time to die"، وهو أحدث أفلام سلسلة "جيمس بوند".

ويقوم "مالك" من خلاله، بدور "Safin"، وهي الشخصية الشريرة في الفيلم، بينما يقدم النجم دانيال كريج دور "جيمس بوند"، والفيلم من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وتشارك الممثلة أنا دي أرماس بطولته.

وواجه الفيلم، الكثير من الأزمات والتأجيلات من قبل، منها بسبب إصابة الممثل "دانيال كريدج"، ومرة أخرى بسبب تغيير المخرج، حتى تم الاستقرار على "كاري".

ويشارك رامي مالك، أيضًا في فيلم The little things، وتدور قصته حول ضابطين يتعقبان قاتل محترف، ويشاركه بطولة الفيلم النجمان الكبير "دينزل واشنطن"، وهو الحاصل على جائزتي أوسكار، وترشح لها 8 مرات، بالإضافة إلى جاريد ليتو الحاصل على جائزة أوسكار عن أفضل دور مساعد عام 2014، ولم يتم تحديد موعد عرض الفيلم بعد.

رامي مالك ينتظر عرض فيلمين له قريبًا
رامي مالك ينتظر عرض فيلمين له قريبًا
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رامي مالك

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