انتهت مباريات اليوم من الجولة ال 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تعادل النادي الأهلي مع نظيره سموحة بهدف لكل فريق، بعدما تقدم الفريق السكندري بهدف عن طريق يوسف ديوب ثم تعادل عمرو السولية من ضربة جزاء فى أخر الدقائق بعد الإحتكام لتقنية VAR.









ويتصدر عبدالله السعيد لاعب بيراميدز صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدف بعدما قاد فريقه اليوم للفوز على إنبي، بعدما سجل الهدف الوحيد فى اللقاء من ضربة جزاء.









ترتيب هدافي الدوري المصري عقب مباراة الأهلي وسموحة

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 13 هدف

محمد شريف لاعب إنبي 9 أهداف

سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 7 أهداف

وليد سليمان لاعب الأهلي 6 أهداف

جونيور أجاي لاعب الأهلي 5 أهداف

حسين الشحات لاعب الاهلي 5 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 5 أهداف

محمد سالم لاعب المقاولون العرب 5 أهداف

محمد سمير لاعب المقاولون العرب 5 أهداف

فادى فريد لاعب المقاولون العرب 5 أهداف



