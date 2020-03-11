Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي الدوري المصري عقب مباراة الأهلي وسموحة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
انتهت مباريات اليوم من الجولة ال 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تعادل النادي الأهلي مع نظيره سموحة بهدف لكل فريق، بعدما تقدم الفريق السكندري بهدف عن طريق يوسف ديوب ثم تعادل عمرو السولية من ضربة جزاء فى أخر الدقائق بعد الإحتكام لتقنية VAR.


ويتصدر عبدالله السعيد لاعب بيراميدز صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدف بعدما قاد فريقه اليوم للفوز على إنبي، بعدما سجل الهدف الوحيد فى اللقاء من ضربة جزاء.


ترتيب هدافي الدوري المصري عقب مباراة الأهلي وسموحة
عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 13 هدف
محمد شريف لاعب إنبي 9 أهداف
سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 7 أهداف
وليد سليمان لاعب الأهلي 6 أهداف
جونيور أجاي لاعب الأهلي 5 أهداف
حسين الشحات لاعب الاهلي 5 أهداف
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 5 أهداف
محمد سالم لاعب المقاولون العرب 5 أهداف
محمد سمير لاعب المقاولون العرب 5 أهداف
فادى فريد لاعب المقاولون العرب 5 أهداف

Advertisements

أخبار تهمك

عقب التعادل مع سموحة.. موعد مباراة الأهلي القادمة

منذ 42 دقيقة

رسالة من الخطيب إلى رئيس نادي صن دوانز

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من الأوقاف لكافة المساجد بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يومين

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ ساعة

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 11 ساعة

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ ساعة

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 9 ساعات

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

عقب التعادل مع سموحة.. موعد مباراة الأهلي القادمة

09:31 م

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

11:13 ص

Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

09:21 م

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status