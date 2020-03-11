سيمون تطرح أغنيتها الجديدة "أسهر بقى لوحدك"

نشرت منذ قليل المطربة سيمون، عبر قناتها على اليوتيوب أغنيتها الجديدة "أسهر بقى لوحدك"، والتي انتهت من تسجيلها منذ أيام قليلة .



"أسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر الحان وجيه عزيز توزيع باسم منير،وتعتبر عودة لسيمون للغناء من جديد بعد غيابها عدد كبير من السنوات الماضية وعالم الحفلات حيث ركزت فقط في التمثيل.



تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك انا احب انام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى .. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".



الجدير بالذكر أن آخر أعمال سيمون فى الدراما مسلسل قيد عائلى من إخراج تامر حمزة.