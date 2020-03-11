قطع مياه الشرب في حالة سقوط أمطار غزيرة بالبحيرة

وجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه علي الفور في حالة سقوط أمطار غزيرة لتخفيف الضغوط علي شبكات الصرف ومحطات الرفع، وقيام الوحدات المحلية بتجهيز عددا من شكائر الرمال لتوجيه مسارات المياه بعيدا عن الأماكن السكنية في حالة الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة.



كما شدد على استمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، وكذا تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية ومراجعة المناسيب أولا بأول ومراجعة جميع محطات الصرف الزراعي.



بالإضافة إلى وقف حركة الصيد بالموانئ بمركزي رشيد وادكو ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، ومتابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العام مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظا على الأرواح والممتلكات ومراجعة أعمال إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر.



جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع طارئ وموسع مع كافة الجهات المعنية من رؤساء المدن ومديري المديريات والأمن والمرور ورؤساء الشركات ومسئولي المرافق لمتابعة حالة الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة من رياح وسقوط أمطار كثيفة خلال الفترة القادمة من مساء اليوم الأربعاء والتي تستمر حتى يوم السبت، وذلك وفقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بفيضان النيل مع الانعقاد الدائم أيضا لغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات وكافة الجهات المعنية لتلقى كافة البلاغات والتدخل الفوري لحل أي مشكلة تطرأ أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية.



وأوضح المحافظ أنه وفقا للتنبؤات فمن المتوقع أن تشهد المحافظة حاله غير مسبوقة من الطقس السئ والأمطار الغزيرة لم تشهدها المحافظة من قبل مهيبا بجميع المواطنين بالالتزام بمنازلهم خلال تلك الموجة، مؤكدا التزام المحافظة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة غدا ومنح جميع العاملين بالجهات الحكومية والخاصة والعامة أجازة أيضا يستثني منها الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والقطاعات الخدمية كإجراء احترازي لتفادي الآثار السلبية الناجمة عن تلك الموجة والحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.



واستعرض "أمنه" تقارير وخرائط المتابعة الخاصة الواردة من هيئة الأرصاد الجوية بحالة عدم استقرار الطقس خلال الفترة القادمة، مشددا علي التواجد المستمر لكافة الجهات المعنية بالشوارع وبالمناطق المحددة للحد من الآثار الناجمة عن تلك الموجة والتي يتوقع خبراء الأرصاد أنها قد تتجاوز 4 أضعاف أي مرة سابقة، مشيرا إلي اتخاذ كافة الاحتياطات والحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد القصوى وخاصة بمرافق الصحة والإسعاف والحماية المدنية وإدارة الأزمات بالوحدات المحلية والكهرباء والمياه والصرف والري وكافة الجهات المعنية.



وشدد محافظ البحيرة علي فتح جميع مراكز العمليات وانعقادها علي مدار ٢٤ ساعة مع تقسيم المحافظة إلي ٣ قطاعات "أوسط، جنوبي، شمالي" بإشراف لكل قطاع من نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد، مع استنفار الدفاع الشعبي بنسبة ١٠٠% للقيام بمهام المساعدة للوحدات المحلية في إخلاء المناطق المنخفضة وأي منطقة منكوبة وسرعة تسكين المواطنين



كما شدد علي تكثيف مهام التوعية والإنقاذ من خلال مجموعات لمساعدة الحماية المدنية وإدارة الأزمات مع قيام التضامن الاجتماعي بتجهيز كافة الإمكانيات الخاصة بالإغاثة من أسرة وبطاطين وتوفيرها بالأماكن المحددة لسرعة إغاثة أي منطقة مع تأهب مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة لتخصيص مراكز الشباب والاستراحات بهما كأماكن للإغاثة في حالة إخلاء أي منطقة تتعرض لأزمة طارئة.



ويهيب المحافظ المواطنين أثناء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى وكذا الالتزام بإتباع الإرشادات التي تم التنويه عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنها "تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، التواصل السريع مع الجهات المختصة في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، الاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ، فصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي، عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة، عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق".

