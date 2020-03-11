عاجل.. أول تعليق من حمادة صدقي عقب تعادل سموحة أمام الأهلي

عبر حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن رضاه التام عقب تعادل فريقه أمام الأهلي بهدف لمثله في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



صدقي قال في المؤتمر الصحفي عب نهاية المباراة :"الحمد لله على التعادل والنتيجة، وسعيد جدًا باللاعبين وما قدموه في المباراة".



وأضاف :"الفريق افتقد في مباراة اليوم الكثير من اللاعبين المؤثرين ، لكننا نملك البديل الجيد ونجحوا في تقديم مستوى مميز".



وتابع :"الأهلي يقدم موسم رائع محليا وإفريقيا، ولكن التوفيق حالف لاعبينا في المباراة، وقدموا أداء مميز أمام الأهلي".



وأشار :"استخدام تقنية الحكم المساعد "VAR أمر مميز، فاليوم تسبب في تعادل فريقي أمام الأهلي، ومن الممكن أن ينصفني في مباراة أخرى".



وأوضح :"المباريات الودية ساهمت في تجهيز اللاعبين، خاصة أن الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن كان يقود الفريق بطريقة معينة، ولكي أغير هذه الطريقة لا بد من خوض مباريات ودية وهو ما فعلنها خلال توقف الدوري".