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"غرفة الغوص" تصدر منشور بكيفية تعقيم أدوات الغطس واليخوت

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:36 م
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غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
شريف بدر
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قامت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بتوزيع منشور على أعضائها يحتوي على أن بعض النصائح والتعليمات لإتخاذ إجراءات وقائية لمنع إنتشار مرض كورونا المستجد COVID-19:


الإجراءات الوقائية التي يجب القيام بها من أجل التأكد من تعقيم المعدات المستخدمة في الغوص والأنشطة البحرية:

توصيات من جمعية دان للتأمين:
·      يجب تعقيم المعدات التي يتم تأجيرها وإتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من إنتقال العدوي، هذه المعدات هي:
-       المنظم (الريجولتور)
-       قناع الوجه والسنوركل
-       جهاز معادل الطفو(BCD)
-       بدلة الغوص
·      المنتجات التي تستخدم لتنظيف معدات الغوص ليست فعالة ضد فيروس كورونا، يجب إستخدام الماء الساخن والصابون وتنظيف المعدات بفرشاة ناعمة لكي تصبح عملية التنظيف فعالة.
·      يجب تعقيم المعدات بشكل فعال عن طريق غمرها في محلول تبييض (كلور) بتركيز 10٪. تأكد من إستخدام هذه المنتجات وفقًا لتوجيهات الشركة المصنعة لمنتجات التنظيف ثم قم بشطف المعدات بالماء العذب.
·      إذا كنت غواص يقوم بتأجير المعدات وترغب في القيام بخطوة إضافية للتأكد من حماية نفسك، قم بمسح المعدات بمناديل مبللة معقمة وشطفها بعد ذلك بالماء العذب
·      قم بغسل اليدين بشكل متكرر (بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل)، وتنظيف الأسطح والأماكن التي يتواجد بها حركة بشكل منتظم (كالحمامات، ومقابض الأبواب، وأسطح المكاتب، وما إلى ذلك).
·      وتجنب الإتصال بالأشخاص المرضى.


نصائح إضافية:
·      إحرص علي أن يستخدم كل شخص المعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها أو خلطها مع معدات الأخرين
·      ننصح بوجود خافض للحرارة على متن اليخوت وفي مقر المنشأت
·      ننصح بضرورة وجود جهاز قياس الحرارة عن بعد على متن اليخوت وفي مقر المنشأت
·      عدم السماح لأي شخص يظهر عليه إرتفاع درجة حرارة أو أعراض أخري من الصعود على متن الرحلة حرصاً على عدم إنتشار العدوي بين الزائرين والقائمين على الرحلة.

الإجراءات الإضافية المتبعة ليخوت السفاري (لمحافظة جنوب سيناء):
·      يجب تقديم قائمة بالمشاركين والقائمين علي رحلات السفاري وتشمل جنسيتهم وأعدادهم للمسؤلين لكي يقوموا بمتابعة حالتهم الصحية أثناء الرحلة من خلال التواصل مع منشأتكم
-       د/ أحمد حسنين، مدير الطب الوقائي 
-       د/ أيمن رضا، مدير مديرية الصحة بشرم الشيخ 

ماذا تفعل في حالة وجود حالة يظهر عليها أعراض مرض كورونا المستجد من أرتفاع درجة حرارة، أعراض تنفسية، الحمى، السعال ‏وضيق وصعوبة في التنفس:

·      تجنب الإتصال بالشخص المريض

·      قم بالإتصال بالخط الساخن رقم (105) الذي تم تخصيصه للإبلاغ عن أى حالات يظهر عليها أعراض مرض كورونا المستجد COVID-19
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