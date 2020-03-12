موجز البرلمان| طلب إحاطة للحكومة بتعليق الدراسة

• بسبب كورونا.. طلب إحاطة للحكومة يطالب بتعليق الدراسة





وطالب النائب، بسرعة اتخاذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي قرار بتعليق الدراسة لفترة لحين اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك كخطوة أولى، والتعاون مع وزارة الصحة والسكان لإجراء فحوصات للطلبة بصورة مدعمة ومجانية لغير القادرين.



• برلماني: تعميق التصنيع المحلي سيكون له نتائج إيجابية على معدل النمو

أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بما تتبناه الدولة المصرية من خطة طموحة لتعميق التصنيع المحلي، من أجل تقليل الاعتماد على الخارج في توفير مستلزمات الإنتاج التي تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا، وإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي عام 2018، والذي يهدف إلى ترشيد استيراد بعض السلع التي تصنع محليًا لتشجيع الصناعة الوطنية من خلال زيادة نسبة المكون المحلي فيها.



• عضو بتعليم النواب: حصص الرسم فريضة غائبة عن المدارس

قدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول غياب الاهتمام بحصة التربية الفنية بالمدارس.



وأشار بركات في بيان صحفي، الأربعاء، إلى أن حصة الرسم تحولت لحصة للعب وأحيانا تتحول لإنهاء الواجبات المدرسية لإحدى المواد الدراسية، فلا وجود لمعدات رسم وأدوات أو معرض للرسوم أو مسابقات.



• برلماني: مصر مؤهلة للدخول في عالم صناعة وتصدير السيارات

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن، الأهمية الكبيرة لتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشروع في إطلاق الاستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.





• برلماني يحذر من الأندية الوهمية: خطر على الرياضة

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن عدم تطبيق اللوائح المنظمة لعضوية اتحادات الالعاب الرياضية.



وأضاف فؤاد في بيان الأربعاء: أن اتحادات الألعاب الرياضية تعاني من وجود تخمة في العضويات الوهمية والشكلية بداخلها لعدد كبير من الأندية الوهمية التي لا تباشر على أرض الواقع هذه الألعاب مباشرة فعلية وعضويتها في الاتحادات عضوية شكلية فقط، وذلك نظرًا لعدم وجود رقابة من قبل الوزارة ولجان إشراف ومتابعة على هذه الأندية ومدى ممارستها الفعلية للألعاب الرياضية المشتركة في اتحاداتها.



• "تعليم البرلمان" تكشف سبب عدم تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات

قال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الهدف الرئيسي للدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها حماية المواطن من اي مخاطر قد تصيب المواطن المصري ومنها فيرس "كرونا" حتى وإن كان بتعليق المدارس والجامعات والذي قد يؤثر بالسلب على مصر اقتصاديا وسياحيا.



وأوضح "أباظة" في تصريح إلى بوابة الفجر، أن مصر لم تصل لمرحلة الخطورة التي تحتاج إلى تعطيل أو تأجيل الدراسة، فنحن لسنا في حاجة إلى تعطيلها، فلا داعي للقلق والخوف، ولكن يجب علينا أن نتخذ الحذر وننفذ تعليمات وزارة الصحة وتطبيق النصائح والارشادات تجنبا لأي شبهه بالإصابة بالفيرس، مشيرًا إلى لأن الدولة اتخذت كافة الاستعدادات لمواجهة الفيرس، والتصدي له فهي تعمل على قدم وساق لحماية المواطنين، واتضح ذلك من تحول 26 حاله مصابه بالفيروس من إيجابية إلى سلبية، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تقوم بها الدولة.



نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان"، ومنها:تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن فيروس كورونا COVID-19.وأوضح عبدالغني، خلال بيان صحفي، الأربعاء، أنه بشأن ظهور حالات مصابة بفيروس كورنا.COVID-19 وبداية انتشار الفيروس، والذي تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد العادية ونزلات البرد الشديدة وضيق في التنفس، بدأ ينتشر في مصر مؤخرًا عقب الحصول على أجهزة الفحص الطبي الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.وتساءل عبدالغني قائلا:" في ظل اتخاذ الحكومة قرار بتعليق الأنشطة والفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين، ما هي إستراتيجية وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيال العملية التعليمية خاصة وأنها من الأماكن التي تُعد تجمعًا كبيرًا للمواطنين؟".