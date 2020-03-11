إلغاء البصمة وجداول محاضرات جديدة وتكثيف الدراسة لمواجهة فيروس كورونا بقنا

عقد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا طارئًا، لمجلس عمداء الكليات لبحث تنفيذ آليات الاحتياطات اللازمة والاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة بالجامعة لمواجهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سهير حمدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك في اطار خطة الدولة للتصدي للفيروس وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب واعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة والمستشفيات الجامعية.



وقال رئيس الجامعة إن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع، ايقاف العمل بجهاز بصمة الاصبع لعموم العاملين بالجامعة لمدة ٣ اسابيع لحين استخدام جهاز بصمة الوجه، وإعداد جداول محاضرات جديدة في الكليات كثيفة العدد لتقسيم الطلاب الى مجموعات أصغر عدد لتقليل التكدس بالقاعات.



كما تم الاتفاق على تكثيف الدراسة في الكليات كثيفة العدد على مدار اليوم الواحد لتقليل زمن تواجد الطلاب بكثافة في الجامعة، وتكثيف ساعات الدراسة العملية ومحاولة الانتهاء من الدروس العملية قبل شهر رمضان، ومراجعة خطط الكليات في اطار الوقاية والحماية والمتاح بالمخازن من منظفات ومطهرات.



كما تم الاتفاق على تفعيل دور ادارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية للعمل بكافة أرجاء الجامعة، والتواجد بين الطلاب على مدار ساعات اليوم الدراسي للاطمئنان، والدعم والمساندة، وتعقيم القاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية بالكامل.



وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم أيضًا الاتفاق على اعتبار لجنة ادارة الازمات والكوارث بالجامعة في حالة انعقاد دائم، والاسراع بمعدلات التعليم عن بعد من خلال رفع المحاضرة المسجلة على مواقع الكليات، وتعليق كافة الرحلات الطلابية والأنشطة الطلابية والفعاليات الغير مرتبطة بالعملية التعليمية.



ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بتخصيص وقت المحاضرات على مدى اليوم الدراسي لتوعية الطلاب من فيروس الكورونا وكيفية الوقاية منها بمساعدة الطلاب.



وشدد رئيس الجامعة على توفير وسائل الأمن والسلامة بالكليات والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والعمل على تكثيف المحاضرات وتوزيع الجداول بما يتماشى مع المدة المتبقية من العام الجامعي.



وأعطى رئيس الجامعة تعليمات مشددة لمنع التجمعات داخل الجامعة تجنبًا لتعرض الطلاب لأى مخاطر.