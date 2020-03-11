4 % تراجع في أسعار النفط بنهاية التعاملات

واصلت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لتهبط بنحو 4 بالمائة بعد إعلان ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 7.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجع إنتاج الخام الأمريكي من أعلى مستوى في تاريخه.





فيما خفضت أوبك تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، في حين تراجع إنتاج المنظمة الشهري إلى أدنى مستوى في 16 عاماً.





كما جاء تراجع الذهب الأسود بعدما طلبت وزارة الطاقة في السعودية من شركة النفط الحكومية أرامكو زيادة إنتاجها من الخام إلى 13 مليون برميل يومياً بدلاً من 12 مليون برميل يومياً في خطوة تزيد من مخاوف تفاقم حرب الأسعار مع روسيا.





وهبط سعر العقود الأجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 4 بالمائة ليسجل 32.98 دولار للبرميل.





وتراجع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنسبة 4.1 بالمائة إلى 35.68 دولار للبرميل.