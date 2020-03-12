5 مؤسسات رفعت حالة الطوارئ بسبب الطقس

تواجه مصر، اليوم الخميس، منخفض جوي عميق وعاصف من الدرجة العالية، في شمال ووسط مصر حتى قبرص واليونان وتركيا، وتبلغ مساحة قُطر المنخفض سرعة 1600 كم، ويبدأ المنخفض في التشكل، من مساء الأربعاء عند وسط الصعيد مع هبوب رياح عاصفة مثيرة للرمال والأتربة مع أمطار خفيفة إلى متوسطة لأماكن محدودة بوسط الصعيد.





وقرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إعطاء العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين الخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة غدا الخميس 12 مارس الجاري، بسبب ظروف الطقس السيئ، ويستثنى من القرار مجموعة من الفئات الخدمية، تستعرض "الفجر" خمس فئات رفعت حالة الطوارئ بسبب الطقس





1- العاملين بالمستشفيات

في غضون ذلك، رفعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، كثفت سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وانعقدت غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة، مضيفة أن الوزارة وفرت فرق الانتشار السريع بكل محافظة لتأكد من استعدادها، وعمل كافة الأطقم الطبية والأطقم الفنيين والتمريض، وأدوية، ومراجعة المخزون أكياس الدم، وتنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.





وشكلت الوزارة غرف عمليات بالمديريات بالإضافة إلي الغرفة المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، والتي تعمل على مدار الساعة، كما وفرت الوزارة فريق الانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف.





2- خدمات الصرف الصحي

في سياق مصتل، اجتمع، الأربعاء، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برؤساء شركات مياه بالقاهرة والجيزة والقليوبية، لمتابعة خطة الطوارئ والاستعداد لموجة الأمطار المتوقع سقوطها غدا الخميس وحتى السبت.





وأكد رسلان، أن الشركة رفعت درجات الاستعداد بشركات المياه بسبب موسم الأمطار، وبالإضافة إلي رفع كفاءة المعدات وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول، مضيفا أنه هناك تنسيق بين كافة الوزارات لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.





أوضح رسلان، أن الشركة نفذت خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه في مطالع الكباري والأنفاق للتعامل الفوري مع المياه، مضيفا أنه تم تطهير "شنايش" وبالوعات الأمطار والصرف الصحي، وتنفيذ نماذج محاكاة لسقوط الأمطار للتأكد من سلامة بالوعات الأمطار.





أكد رسلان، أن الشركة وفرت فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، ومولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحي، ومراجعة صيانتها، والتأكد من استعدادها للعمل، وصيانة سيارات، وسيارات الكسح.





3- النقل

أما أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، فقد قال إن حركة المترو بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام غدا الخميس، وأن المترو وسيلة نقل لا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف، كما أن حركة المترو لم يتوقف خلال فترات فرض حظر التجوال





وأضاف المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة اتخذت الإجراءات الاحتياطية لمواجهة الأحوال الجوية السيئة، أن الشركة أمنت شبكة الهوائية الكهربائية المعلقة بالخط الأول والقضيب الثالث بالخط الثاني والثالث.





أكد عبدالهادي، أن الشركة تأكدت من جاهزية "طلمبات شفط المياه"، مع نظافة وصلاحية موانع الصواعق أعلى الوحدات المتحركة، وتجهزت طلمبات شفط مياه الأمطار والسيول والرياح الشديدة، موضحا أن الشركة وضعت خطة متابعة للأرصاد الجوية ووضع السيناريوهات وقت الأزمة





وشدد المتحدث، على أنه الشركة قررت تخفيض السرعات بقطارات الخطين الأول والثاني خلال سقوط الأمطار، مؤكدا علي انتظام حركة مسير القطارات بصورة منتظمة، منذ صباح الأربعاء بالخطوط الثلاثة للمترو، ولا يوجد ما يمنع حركة السير.





4- المطاحن والمخابز

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية نشرة وزارية، إلى مديريات التموين عن صرف حصص القمح المخصصة للمطاحن عن يومي الخميس والجمعة، اعتبارا من يوم الأربعاء بسبب سوء الطقس والأحوال الجوية، حتى تتمكن المطاحن من إنتاج الدقيق وإعطاؤه للمخابز لإنتاج الخبز المدعم المواطنين، بما يساوي 5 أرغفة لكل مواطن على بطاقات التموين.





5- الخدمات الشرطية

وقررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد الوزير للمرور، رفع حالة الطوارئ والاستعدادات، بعد تقارير الأرصاد الجوية عن سوء الأحوال المناخية خلال الأيام المقبلة، حيث تتوقع الأرصاد ظهور شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، وسقوط أمطار على الطرق والسواحل تمتد إلى العاصمة.









ونسقت الإدارة العامة للمرور مع هيئة الأرصاد الجوية بشكل مستمر عن حالة الطقس، عن ظهور أي شبورة على الطرق السريعة أو سقوط أمطار لمنع الحوادث المرورية، وسط دعم كافة المحاور بالخدمات المرورية على مدار اليوم لملاحظة حركة السيارات.





وأكد مصدر أمني، أنه الإدارة تقوم بعملية إغلاق الطرق السريعة خلال شبورة كثيفة، بسبب عدم الرؤية، بالتعاون مع الأرصاد الجوية، على تفتح الإدارة الطرق بعد تلاشى الشبورة، وفى حالة، سقوط الأمطار تجهز الإدارة غرفة متابعة لحركة السيارات، ونشر الأوناش المرورية والشفاطات بالتعاون مع شركات المياه والصرف الصحي لسحب المياه بالمحاور، لمنع للزحام المروري.