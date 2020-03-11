Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسامة هيكل يدعو 'الأعلى للإعلام' للاجتماع

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:21 م
Advertisements
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
ميسون أبو الحسن
Advertisements
وجه أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، دعوة للمجلس للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، للاجتماع ظهر الأحد المقبل، بمقر الوزارة الجديد منطقة جاردن سيتي.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء، التشاور والتنسيق فيما بين الوزارة والمجلس، وذلك في إطار اختصاصات وزارة الدولة للإعلام، والتي كان قد أقرها مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار جلسات الحوار التي يعقدها أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، مع الهيئات المُنظمة للعمل الصحفي والإعلامي في مصر.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا

منذ ساعة و نصف

تشكيلة ليفربول الرسمية أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعة الا ربع

رسالة من الخطيب إلى رئيس نادي صن دوانز

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من الأوقاف لكافة المساجد بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يومين

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

04:37 م

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

07:03 م

رسالة من الخطيب إلى رئيس نادي صن دوانز

08:27 م

توجيه عاجل من الأوقاف لكافة المساجد بشأن فيروس كورونا

06:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status