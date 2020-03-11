خاص.. موعد إعلان منتخب مصر عن قائمة المحليين لمواجهة توجو

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري، للإعلان عن قائمة لاعبي الدوري المصري والذى سيكونوا ضمن قائمة الفراعنة لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، يومى 26 و29 مارس الجاري.



وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري قد أعلن عن إختيار رباعي محترف لمواجهة توجو، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني.



وعلم " الفجر الرياضي" إن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري سينتظر لأخر وقت للإعلان عن باقي القائمة، من أجل مشاهدة جميع اللاعبين والوقوف على حالتهم الفنية والبدنية.



وسيكون الموعد الأقرب للإعلان عن القائمة هو يوم 22 مارس الجاري، قبل إنطلاق المعسكر بساعات.