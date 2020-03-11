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Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:21 م
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بوابة الفجر
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KOORA STAR يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية تجمع بين نادى ليفربول الإنجليزي وأتليتكو مدريد الإسبانى ضمن مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول اليوم KOORA GOAL، يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY.


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كورة ستار شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وأتليتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا والمذاعة على قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.


بث مباشر مباراة ليفربول وأتليتيكو مدريد، يلا شوت شاهد مباراة ليفربول اليوم، كورة ستار، مباراة ليفربول وأتليتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، يلا شوت شاهد رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول اليوم KOORA STAR، فى لقاء الإياب على ملعب أنفيلد وكان ليفربول قد خسر لقاء الذهاب على ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا بهدف دون رد.
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