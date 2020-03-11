اونلاين liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بث مباشر bein sport ليفربول وأتليتكو مدريد تابع لايف HD







مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد، بث مباشر| بث مباشر ليفربول اون لاين beIN Sport | يلا شوت أتليتكو مدريد مباشر| كورة اون لاين ليفربول بث مباشر يوتيوب، حين يواجه ليفربول نظيره أتليتكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ما رس 2020، على ملعب "الأنفيلد"، ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.



مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا KORA LIVE:-



وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports





بث مباشر مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا:-



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