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المزين يواصل عادته الرياضية مع مدرب دجلة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:18 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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أهدي أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا تمثال "نفرتيتي" ل نيكوديموس المدير الفني لوادي دجلة قبل المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر بالدوري المصري الممتاز.

ولم تكن المرة الأولي التي يهدي فيها المدير الفني الطنطاوي، تذكار لمدير فني الفريق المنافس، ف سبق وأن واصل عادته الرياضية من الموسم الماضي أثناء مشاركة طنطا في القسم الثاني.

ويستضيف ملعب طنطا المباراة تحت الأضواء الكاشفة، وكان اللقاء قد تعدل موعده من الظهر للمساء، لاستخدام تقنية الفار، حيث عادة ما كانت مباريات طنطا تقام في الظهيرة.

ويخوض طنطا المباراة بتشكيل مكون من :- علي فرج، محمد حسام الشرخة، سليمان عبدربه، ايهاب سمير، احمد سالم صافي، محمد أسعد، حسام غالي، جون افيري، حسين فيصل، محمد ماجد أونش، إسلام فؤاد.

دكة البدلاء :- محمد اشرف، محمود منصور، تاديو لوانجا، احمد الألفي، عبدالرحمن الدح، محمد ناجي جدو.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:- عبد المنصف، ويعقوبو، خالد رضا، ومحمود مرعي، وبيكهام، محمد هلال، وعبدالعاطي، وأحمد سعيد، وعبد الكبير الوادي، و رجب عمران، وحسام عرفات.
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