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قرار قضائي جديد في قضية أحمد الفيشاوي وابنته

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:29 م
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احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
مي مرسي
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قامت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء 11 مارس، بتأجيل الحكم على المعارضة التي قدمها أحمد الفيشاوي إلى جلسة يوم 25 مارس في الحكم عليه بالحبس سنة واتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم السابق من نفقات وأجور لإبنته لينا الفيشاوي إبنة طليقته هند الحناوي.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكم على أحمد الفيشاوي غيابيا يتضمن حبسه سنة ودفع كفالة قدرها 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه و50 ألف جنيه تعويض و50 ألف أخري للمحاماه.

وقد بدأ الصراع بين أحمد الفيشاوي وطليقته هند الحناوي منذ سنوات قبل ولادة إبنته لينا الفيشاوي بداية من قضية إثبات النسب متابعة بقضايا النفقات والأجور ونهاية بآخر حكم عليه في شهر نوفمبر الماضي بإلغاء الحكم بمنع إبنته لينا من السفر حيث أنه حكمت المحكمة حكم لصالحه من قبل بمنعها من السفر.

ويعرف أحمد الفيشاوي بزواجاته الكثيرة وبعد ابتعاده عن هند الحناوي أعلن زواجه من ندي الكامل عام 2018 وذالك بعد إثارتهم الجدل بسبب وجودهم سويا في عدد من الفعاليات.

ويثير "الفيشاوي" الجدل بسبب صوره الغريبة الغير لائقة بعادات وتقاليد المجتمع المصري ومنها نشر صور له بما يعرف بال"تاتو" في جميع بدنه عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن أحمد الفيشاوي هو أحد أشهر أبناء الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي وقد قدم عدد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية.
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