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KORA STAR رابط بث مبشر لمباراة ليفربول وأتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم 11/3/2020

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:14 م
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بوابة الفجر
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ويشهد ملعب أنفيلد رود مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي ليفربول الإنجليزي KORA STAR بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ونادي أتليتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.


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وانتهت مباراة الذهاب بين الطرفين بملعب واندا ميتروبوليتانو بفوز أتليتيكو مدريد بهدف نظيف، ويأمل فريق ليفربول في تحقيق الفوز بفارق هدفين.


تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أتليتيكو مدريد

تابع على الهواء مباشرة مباراة ليفربول وأتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا دوري بلس رابط الأسطورة YALLA KORA رابط مباشر KOOORA4LIVE جودة عالية دون تقطيع.

وومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المباراة باتشكيل التالي.

أليسون

أرنولد – فان دايك – جو جوميز – روبيرستون

هيندرسون – فابينيو – فينالدوم

ماني – فيرمينو – صلاح.


موعد مباراة ليفربول أتليتيكو مدريد والقنوات الناقلة

يمكنكم متابعة مباراة ليفربول وأتليتيكو مدريد عبر موقعا الفجر الرياضي عبر رابط سريع GOAL LIVE بين ماتش جودة YOUTUBE رابط مباشر جودة متعددة دون تقطيع، ويمكنكم متابعة المباراة عبر BEIN CONNECT على الهواء مباشرة.


وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء 11 مارس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
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