وزير الصحة يعلن شفاء أوّل مصاب بالكورونا ومديرة مركز الأمراض الجديدة تنفي المعلومة

أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، عن شفاء أوّل مصاب بفيروس 'كورونا' في تونس، مشيرا إلى أنّه سيظلّ تحت العناية الطبية.





في حين أنّ مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، نفت شفاء المريض، مشيرة إلى أنّ التحليل الذي خضع له أوّل مصاب بفيروس 'كورونا' كان إيجابيا وبالتالي لايمكن إعلان شفائه.





ويذكر بأن تونس قد أعلنت إلى حدّ اللحظة، عن تسجيل 7 حالات مؤكّدة بفيروس 'كورونا'، آخرها لشخص يبلغ من العمر 36 سنة من أريانة، وعاد من مصر يوم 01 مارس 2020.