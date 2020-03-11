يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONLINE

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مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، التشكيل المتوقع الفريقين:

ومن المتوقع أن يبدأ ديجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سانتياجو أرياس، ميلينكوفيتش-سافيتش، جوزيه خيمينيز، رينان لودي.

خط الوسط: فيتولو، كوكي، توماس بارتي، ساؤول.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، كوريرا.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيجي فينالدوم، نابي كيتا.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح، ساديو ماني.

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مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول بث مباشر كورة اتش دي kora online بث مباشر أتلتيكو مدريد، تبدأ مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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بث مباشر أتلتيكو مدريد وليفربول كورة ستار كورة أون لاين kora extra أتلتيكو وليفربول بث مباشر yalla shoot، يحاول يورجن كلوب لتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر يلا شووت مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول، بينما يحاول أتلتيكو مدريد لتأمين نتيجة مباراة الذهاب للتأهل للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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