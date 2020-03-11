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خاص.. تفاصيل تعاون الشاعر رمضان محمد مع المطرب لؤي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:20 م
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لؤي
لؤي
أماني سلام
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أعرب الشاعر رمضان محمد، عن سعادتة بالتعاون للمرة الثانية مع المطرب لؤي، بإغنية "علي خيرة الله".

وقال رمضان محمد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، "سعيد بالتعاون مع لؤي، لإنه من الأصوات المهمة والمميزة في الوطن العربي، مؤكد بإنه يراهن على نجاح الأغنية لإنها لها علاقة بالمرأة وتمس كل سيدة".


تعاون رمضان محمد مع لؤي في أغنية "خير الله" 

أغنية "خير الله" من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان وتوزيع موسيقي أحمد مصطفى، وإنتاج مزيكا، والمقرر طرحها عبر موقع التواصل الاجتماعي خلال الإيام المقبلة.

يشار إلي أن كان تعاون الشاعر رمضان محمد، مع لؤي في غناء تتر مسلسل "الشريط الأحمر بعام ٢٠١٨، وحققت نجاح كبير عقب طرحها.
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