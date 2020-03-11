235 مليار دولار عجز بالموازنة الأمريكية خلال فبراير

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن الموازنة الأمريكية سجلت عجزاً بقيمة 235.3 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بعجز 233.9 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2019.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الموازنة الأمريكية سوف يسجل 238.1 مليار دولار خلال الشهر الماضي.





وارتفعت الإيرادات الحكومية خلال فبراير الماضي إلى 187.9 مليار دولار، مقارنة مع 167.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.





كما صعدت المصروفات إلى 423.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 401.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.





وخلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، بلغ عجز الموازنة الأمريكية 624.5 مليار دولار، مقارنة مع 544.2 مليار دولار في نفس الفترة نفسها من العام الماضي.





وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.09 بالمائة ليسجل 96.502.