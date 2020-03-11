Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة لايف - liver GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة ليفربول واتليتكو مدريداليوم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
جول كورة شاهد البث الحي المباشر لمواجهة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء 11 مارس LIVERPOL VS ATLITCO MADRID في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد في إطار منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA ONLINE.


كول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة YALA SHOOOT PLUS وفي الساعة الحادية عشر مساء الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية COOL KOORA وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق التأهل لدور المقبل.


يلا كورة وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في السنوات الماضية بشكل حصري BEIN MATSH حيث ستذاع تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD ويرغب محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي مع الفريق الأحمر GOAL KOORA.


كورة ستار الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أتليتكو مدريد بهدف نظيف على ملعب الواندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد KOORA ONLINE حيث أحرز الهدف اللاعب الإسباني ساؤول لاعب خط وسط فريق أتليتكو مدريد بعد عرضية رائعة من خلال ضربة ركنية من كوكي صانع ألعاب الفريق الإسباني YALA KOORA.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة من الخطيب إلى رئيس نادي صن دوانز

منذ ساعة

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيلة ليفربول الرسمية أمام أتلتيكو مدريد

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة للأهلي والزمالك.. بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجماهير لمباريات إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

توجيه عاجل من الأوقاف لكافة المساجد بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يومين

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:13 ص

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

04:37 م

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

07:03 م

رسالة من الخطيب إلى رئيس نادي صن دوانز

08:27 م

توجيه عاجل من الأوقاف لكافة المساجد بشأن فيروس كورونا

06:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status