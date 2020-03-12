Advertisements
Advertisements
Advertisements

6 ضوابط للحصول على تأشيرة دخول مصر.. تعرف عليها

الخميس 12/مارس/2020 - 08:37 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
Advertisements
بعد موافقة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بما يتعلق بضوابط الحصول على تأشيرات دخول مصر والتي من المقرر تنفيذها بداية من تاريخ 1/6/2020، تستعرض بوابة "الفجر" الضوابط الخاصة بالحصول على تأشيرات دخول مصر.

1.الإبقاء على تأشيرة الدخول والمعمول بها حاليا مع استحداث تأشيرة سياحية جديدة وذلك لمدة 5 سنوات يتم فيها السماح للسائح بدخول البلاد عدة مرات بحد أقصى 90 يومًا في كل مرة ويتم تحصيل رسم مقابل خدمات بما يقدر ب 100 دولار بشرط أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من خلال قنصليات مصر في الخارج أو من خلال بوابة التأشيرة الإلكترونية.

2.التأكيد على الالتزام بالمقابل المقرر لمنح التأشيرات المصرية سواء كانت الاضطرارية ويتم منحها من منافذ الدخول أو من القنصليات والذي يبلغ 25 دولار فقط.

3.الموافقة على السماح لعدد 27  جنسية بأن يحصل مواطنيها على التأشيرة الاضطرارية شريطة وفودهم غلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية وذلك بضمان وكيل سياحي كما تحصل الجنسيات المصرح لرعاياها على التأشيرة الاضطرارية في منافذ الوصول أو الحصول عليها من البوابة الإلكترونية سواء للسائح الفردي أو للمجموعات السياحية وعددها 46 جنسية.

4.العمل على تعزيز اتفاقيات الإعفاء المتبادل وذلك من الحصول على تأشيرة الدخول بحيث تكون المعاملة بالمثل في منح التأشيرات المجانية على مستوى جميع دول العالم بدون أى استثناءات كما يتم الموافقة على السماح لجميع الأعمار من جميع الجنسيات في حال انتهاء صلاحية التأشيرة السياحية بتقديم طلب إقامة برسوم جديدة بحيث تكون قابلة للتجديد بحد أقصى سنة وذلك طبقًا لما هو مقرر في القانون والذي لم يضع قيودا على الجنسية او السن.

5.الموافقة على منح تأشيرة دخول من المنافذ المصرية "تأشيرة اضطرارية" للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم وذلك للسائحين من كل الدول، فيما عدا الدول التي تقررها الجهات الأمنية في الدولة بشرط أن تكون التأشيرة المذكورة مستخدمة من قبل.

6.منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى البلاد بهدف الاستفادة من مبادرة "صيف في الصعيد" وذلك بشرط أن يكون مطار الوصول هو مطار الأقصر أو أسوان خلال أشهر يونيو-يوليو- أغسطس من كل عام.

يشار إلى أن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار تختص بالعمل على تذليل جميع العقبات التي تعترض النشاط السياحي والأثري، والتعاون لتعظيم الإرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف بالإضافة إلى العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية وهذا بالتنسيق مع جميع الجهات السيادية المعنية بالدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء دخول مصر تأشيرة دخول مصر اللجنة الوزارية للسياحة والآثار

أخبار تهمك

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

منذ أقل من ساعتين

أتليتكو مدريد يعيد ليفربول لذاكرة 2014 في دوري الأبطال

منذ ساعة و 21 دقيقة

إنتر ميلان يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| بسبب العواصف الترابية.. إغلاق عدة طرق صحراوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

"العربية": إلهان عمر تتزوج من عشيقها

منذ 36 دقيقة

مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يجهز بديل زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

السبب الحقيقي وراء تراجع متوسى ميسي

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل فريقي أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يتلقى صفعة قوية بسبب صن داونز

منذ ساعة و 7 دقيقة

محافظ الإسكندرية يحذر من الطقس الساعة 12 ظهرًا

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وزارة الخارجية تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأشيرة الإليكترونية

المملكة تعلن تدشين "التأشيرة السياحية".. غدا

هيئة السياحة تعلن تفاصيل إطلاق التأشيرة السياحية

"هيئة السياحة" تعلن فتح باب التأشيرة السياحية رسميا

هيئة الرياضة: إطلاق التأشيرة السياحية سيجعل المملكة من أبرز الوجهات عالمياً

المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها أمام السياح

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

عواصف وسيول وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

عاجل.. 23 حريقًا بعشرات الأفدنة بسبب الطقس السيئ في قنا

07:03 ص

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الان yalla shoot | كورة لايف رابط ماتش ليفربول وأتلتيكو مدريد بدون تقطيع

09:10 م

"حدث خطير وفريد".. تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن الطقس

11:45 م

يلا كورة - FIL3RDA مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد جول العرب - KORAGOOL بث مباشر ليفربول ضد اتلتيكو مدريد

09:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status