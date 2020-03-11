الكويت تقرر حظر تصدير السلع والمنتجات الغذائية والأدوية بسبب كورونا

أصدرت الكويت، اليوم الأربعاء، قراراً وزارياً بحظر تصدير كل أنواع السلع، والمنتجات الغذائية، والأدوية والمستلزمات، والمعدات الطبية، إلا بموافقة مسبقة من وزارة التجارة.





يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، في بيان صحفي، اليوم، إن القرار نص على وقوع غير الملتزمين به تحت وطأة العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأربعاء، إن السلطات ستعلق جميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد، اعتبارا من الجمعة وحتى إشعار آخر، باستثناء رحلات الشحن، وذلك في إطار إجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت كونا أن رحلات الطيران القادمة من الخارج ستقتصر فقط على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وأضافت الوكالة أن السلطات أعلنت أيضا عطلة عامة في البلاد، من 12 وحتى 26 مارس، على أن يستأنف العمل في 29 مارس، باستثناء الهيئات التي تقدم خدمات حيوية.

وقالت أيضا إنه يحظر الذهاب إلى المطاعم والمقاهي، بما في ذلك تلك الموجودة في المراكز التجارية.







