سيميوني يحشد القوة الضاربة لأتلتيكو مدريد أمام ليفربول

يحل فريق أتليتيكو مدريد ضيفاً بملعب أنفيلد رود، لمواجهة صاحب الأرض فريق ليفربول، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وكشف المدير الفني الأرجنتيني لأتليتيكو مدريد دييجو سيميوني عن التشكيل الرسمي المقرر به خوض المباراة، وجاء كما يلي:





حراسة المرمى: يان أوبلاك.





خط الدفاع: كيران تريبيير – ستيفان سافيتش – فيليبي – رينان لودي.





خط الوسط: كوكي – ساؤول نيجويز – توماس بارتي.





خط الهجوم: أنخيل كوريا – دييجو كوستا – جواو فيليكس.









تذاع المباراة عللى الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD1 وذلك في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان وبغداد، 00:00 بتوقيت دبي وأبو ظبي، 21:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 20:00 بتوقيت جرينتش، ويعلق على المباراة يوسف سيف ويديريها الحكم الهولندي داني ديسموند.









وكان أتليتيكو مدريد قد حسم موقعة الذهاب بمعقله "واندا ميتروبوليتانو" بهدف دون رد لنجم الوسط ساؤول نيجويز.



