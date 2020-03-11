تشكيلة ليفربول الرسمية أمام أتلتيكو مدريد

يستضيف فرق ليفربول الإنجليزي نظيره أتليتيكو مدريد الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمقررة بملعب أنفيلد رود.





وأعلن المدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب تشكيل فريقه الرسمي للمباراة، والذي جاء كما يلي.





حراسة المرمى: أدريان





خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندي روبيرستون.





خط الوسط: أليكس أوكسليد تشامبرلين – جوردان هيندرسون – جورجينو فينالدوم.





خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.





تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكرة المكرمة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة بتوقيت جرينتش.





تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD1 ويعلق عليها يوسف سيف ويديريها تحكيمياً الحكم الهولندي داني ديسموند.





يذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين إنتهت بفوز أتليتيكو مدريد بهدف دون رد سجله اللاعب ساؤول نيجويز، في المباراة التي أقيمت بملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.





ويجلس على مقاعد البدلاء: لونيرجان - فابينيو - آدم لالانا - تاكومي مينامينو - جويل ماتيب - ديفوك أوريجي.



